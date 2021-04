Salerno, i dissidenti rompono gli indugi: "Tedesco sindaco" Anche parte del centrodestra potrebbe convergere sull'avvocato salernitano

I consiglieri comunali del gruppo “Oltre”, Antonio D’Alessio, Leonardo Gallo, Corrado Naddeo, Nico Mazzeo, Donato Pessolano e Giuseppe Ventura, dopo essere fuoriusciti dalla maggioranza, hanno individuato nell’avvocato Michele Tedesco il candidato sindaco per le prossime amministrative a Salerno. “Michele Tedesco -dicono i sei consiglieri comunali - rappresenta il candidato ideale, che avrà il compito di esprimere la voglia di riscatto dei salernitani e di scrivere una nuova pagina per la nostra città nel solco dell’ascolto, della condivisione e della partecipazione. L’avvocato Tedesco è una figura autorevole, con una storia personale che gli consentirà di affrontare la sfida elettorale con la consapevolezza e la determinazione necessarie. Un uomo libero, un vero civico, che saprà farsi interprete di quella voglia di cambiamento che tanti salernitani reclamano ormai da anni”.

Per i consiglieri comunali del gruppo Oltre "il terreno sul quale sfideranno l’amministrazione uscente e i suoi diversi antagonisti sarà innanzitutto quello della necessaria “ristrutturazione” della macchina pubblica, al fine di eliminare tutte le storture, gli sprechi e le zone d’ombra esistenti e rilanciarne lo spirito di servizio per il cittadino attraverso la razionalizzazione delle risorse, la trasparenza delle procedure ed un progetto politico di lungo respiro per la città di Salerno". Infine, gli esponenti di “Oltre” sottolineano - ancor di più alla luce della scelta fatta - "la trasversalità del progetto civico portato avanti e l’ampiezza del campo d’azione all’interno del quale si stanno ritrovando le energie di questa Città che vogliono voltare definitivamente pagina".

Anche i partiti del centrodestra (Forza Italia, Lega, Udc e Cambiamo), infatti, sembrano intenzionati a sostenere la candidatura di Michele Tedesco: domani è previsto un incontro tra i rappresentanti della coalizione - al quale non parteciperà Fdi che ha scelto di sostenere l'avvocato Michele Sarno - nel corso del quale potrebbe arrivare la fumata bianca.