Stasi:"Candidatura Tedesco chiara matrice di centro sinistra" Così in una nota il consigliere comunale di Fratelli d’Italia al comune di Salerno

“Finalmente sono venuti allo scoperto: i “pezzi scontenti” del Centro sinistra di Salerno, consiglieri ed ex consiglieri comunali di Salerno che per decenni hanno condiviso le scelte di Vincenzo De Luca, adesso che sono stati messi alla porta hanno scelto di sostenere la candidatura a sindaco dell'Avvocato Michele Tedesco.”

Così in una nota il consigliere comunale di Fratelli d’Italia al Comune di Salerno Pietro Damiano Stasi.

“Per il noto penalista salernitano, dunque, arriva la benedizione del centro sinistra: da Italia Viva ai Verdi, da Azione di Carlo Calenda ad alcuni fuori usciti del Partito Democratico.

La candidatura di Michele Tedesco non è per nulla civica come qualcuno, in maniera furba, vorrebbe fare credere, ma ha una chiara matrice di centro sinistra. Proprio lo stesso centro sinistra che si propongono di combattere, politicamente.

Gli elettori salernitani, grazie a Dio, sanno distinguere benissimo tra una fotocopia e l'originale: oggi l’unica candidatura di centro destra della città di Salerno è quella dell'avvocato Michele Sarno”.