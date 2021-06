"Vittoria per il parcheggio del Genio Civile, ora via barriere dalle spiagge" Il consigliere Dante Santoro: "Serve un regolamento comunale a disciplina"

Il consigliere comunale Dante Santoro gioisce per l'apertura del parcheggio nell'area del Genio Civile, proposta in primis dal capogruppo d'opposizione ad inizio consiliatura, e rilancia sul tema che tiene banco in questi giorni riferito a barriere e staccionate che invadono vari arenili di Salerno: "Via barriere abnormi e dannose.

Serve un regolamento comunale che disciplini e limiti l'utilizzo di staccionate e barriere che risultano essere antiestetiche ed anche limitanti per un bene come il nostro fronte mare che deve essere preservato, tutelato e reso fruibile al meglio", puntualizza in una nota il consigliere.