Alta velocità in Cilento, Castiello: "Presentata mozione in senato" "Promossa una mozione che mpegna il Governo a finanziare la velocizzazione dell’attuale tirrenica"

Si torna a parlare di Alta Velocità in Cilento. "Lo scorso 7 aprile è stato presentato alle Commissioni parlamentari competenti il Documento di fattibilità delle alternative progettuali della nuova linea AV Salerno-Reggio Calabria, che prevede l’esclusione del territorio del Cilento. Tale scelta appare in contrasto con l’obiettivo fissato dal documento presentato dalla stessa Rete Ferroviaria Italiana: incrementare i livelli di accessibilità alla rete AV per zone a elevata valenza territoriale." A scriverlo, via social, il senatore del Movimento 5 Stelle Francesco Castiello.

"A seguito della decisione di RFI ho promosso una mozione, sottoscritta da 20 Senatori, che impegna il Governo a finanziare la velocizzazione dell’attuale tirrenica e a prevedere nella nuova linea AV Salerno – Praja la deviazione verso la stazione di Sapri, a servizio del territorio cilentano, tenendo conto dell’alternativa di tracciato prevista nello stesso studio di fattibilità di RFI.

Contestualmente alla presentazione della mozione in Senato ho provveduto a consegnarla personalmente, insieme alla collega Felicia Gaudiano, al sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Giancarlo Cancelleri, evidenziando la gravità e l’inopportunità della scelta di escludere il territorio cilentano dalla nuova linea AV e la necessità di prevedere interventi di ammodernamento e velocizzazione dell’attuale linea tirrenica (Battipaglia – Agropoli – Vallo della Lucania – Sapri)." Le parole del senatore.