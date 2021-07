Manifesti abusivi, la Barone: "Mi scuso pubblicamente, pagheremo la multa" La candidata a sindaco: errore di comunicazione, incidente che censuro senza riserve

"Questa mattina, a mia insaputa, per mero errore di comunicazione interna, alcuni attivisti, anziché predisporre presso gli uffici comunali l'affissione dei manifesti di propaganda della mia candidatura a sindaco, hanno affisso gli stessi direttamente sugli impianti pubblici della nostra città. Mi scuso pubblicamente per questo increscioso incidente che censuro senza riserve".

Elisabetta Barone affida ad una nota ufficiale la propria posizione dopo le polemiche esplose in città per la vicenda manifesti abusivi. Critiche piovute dai giovani del Pd e da Antonio Cammarota, solo per citarne alcuni. Ora, la presa di posizione dell'aspirante fascia tricolore che si è presentata poche ore fa al Polo Nautico di Salerno.

"Su mia disposizione sono stati già contattati gli uffici preposti per farci quantificare la sanzione amministrativa dovuta", ha concluso la dirigente scolastica che si dice dunque pronta a pagare la multa.