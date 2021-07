Salerno, ancora manifesti abusivi: "Sbagliare è umano ma perseverare..." Nuova segnalazione da parte dei Giovani Democratici sui manifesti della candidata sindaca Barone

Si riaccende la polemica tra il Circolo Giovani Democratici di Salerno e la candidata sindaca Elisabetta Barone. Dopo una prima segnalazione in merito a dei "manifesti abusivi" affissi senza che prima venisse pagata l'Imposta comunale ad insaputa della professoressa Barone, che ha poi prontamente inviato un messaggio di scuse, oggi una nuova segnalazione da parte del circolo.

"Ieri in Città sono stati affissi abusivamente altri manifesti elettorali della Professoressa Elisabetta Barone evidentemente, anche questa volta, a sua insaputa. Dopo quelli dei giorni scorsi, ci risiamo! La candidata, a sua insaputa, continua a violare le regole!" Scrivono dal gruppo.

“Manifesti abusivi affissi finanche su quelli funebri. Ancora manifesti, ancora abusivi! Sbagliare è umano ma perseverare... Se questo è l’inizio, siamo già alla frutta! Eppure ci avevamo quasi creduto alle sue scuse pubbliche, anche se ci è parso strano perché noi conosciamo le regole e, da subito, abbiamo immaginato che trattavasi di un maldestro tentativo di giustificarsi.” L’accusa di Giovani Democratici.

“A questo punto, ci auguriamo che qualcuno spieghi alla Professoressa che, per affiggere i manifesti, bisogna innanzitutto che gli spazi siano liberi e non già occupati da altri. Occorre poi portarli presso gli uffici comunali e farli affiggere direttamente dal personale dell'Ente, ovviamente dopo aver versato l’Imposta Comunale Pubblicità e Affissioni (Icpa). Non è molto complicato da capire. Questo non è sicuramente un grande esempio per i giovani e per tutti i nostri cittadini. Bisogna sempre rispettare le regole.” Concludono dal Circolo.