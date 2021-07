Piero De Luca: piccole e medie imprese decisive per il rilancio del Sud L'intervento del vicecapogruppo Dem all'assemblea Cna Campania Nord

“Senza il Sud l'Italia non riparte ed i fondi del Recovery rappresentano un'occasione da non perdere per ridurre i divari ancora oggi esistenti per cittadini ed imprese, con l'obiettivo di rilanciare in questo modo l'intero Paese. Se non cresce il Mezzogiorno non sarà possibile ricostruire davvero l'Italia e renderla pienamente competitiva”. Così il deputato Piero De Luca nel corso del suo intervento all'assemblea Cna Campania Nord.

“Le piccole e medie imprese, i nostri artigiani rappresentano il punto di forza del Paese ed in particolare del Mezzogiorno - ha spiegato il deputato Dem - anche se questi settori, come tanti altri, attraversano una crisi senza precedenti a causa della grave emergenza che ha colpito il nostro Paese e che ha amplificato le criticità tra il Nord italia ed il nostro territorio. Grazie al lavoro dei Democratici in particolare, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mette a disposizione risorse straordinarie per ridurre i divari e far sì che non ci siano più né cittadini né imprese di serie A e di serie B. Fondi che si aggiungono agli altri derivanti dalle politiche di coesione, per un ammontare complessivo pari a circa 200 miliardi - sottolinea De Luca -. Investimenti nella sostenibilità ambientale e digitale, rafforzamento della formazione e della rete infrastrutturale, sostegno finanziario allo sviluppo delle nostre eccellenze. Sono obiettivi che possiamo e dobbiamo perseguire realizzando però le riforme strutturali e sostenendo adeguatamente gli Enti locali dotandoli delle professionalità e competenze necessarie per spendere davvero le risorse, mettendo in campo progetti validi ed efficaci. Abbiamo un'occasione storica. Con un rinnovato spirito di unità e dialogo costruttivo tra istituzioni, associazioni e imprese, ce la faremo", conclude il vicepresidente del gruppo Pd alla Camera dei deputati.