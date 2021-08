Movida violenta a Salerno, De Luca Jr: "Prevenire e sanzionare questi episodi" "Il mio è un appello per uno sforzo supplementare. Salerno è e deve restare una città sicura"

“Gli episodi di violenza, disordini e danneggiamenti registrati ultimamente in città, soprattutto nell'area della c.d. movida, non possono lasciarci indifferenti” Così in una nota l'on. Piero De Luca che aggiunge:

“Ne ho parlato con il Sig. Prefetto, sempre molto attento e sensibile a queste problematiche, insieme alle forze dell’ordine. Il mio è un appello per uno sforzo supplementare -spiega il deputato Dem-affinché si faccia tutto il possibile non solo per individuare e sanzionare gli autori di azioni intollerabili, ma anche per rafforzare la collaborazione istituzionale così da potenziare anche gli strumenti amministrativi di prevenzione di comportamenti violenti e di microcriminalità. È necessario consolidare il sistema di presidi di sicurezza individuando le zone di maggiore criticità, attivando ogni strumento esistente, anche il «Daspo Urbano» se necessario. Salerno è e deve restare una città sicura. Va utilizzato ogni mezzo a disposizione, per prevenire comportamenti pericolosi e garantire la sicurezza necessaria ai gestori dei pubblici esercizi ed a tutti i nostri cittadini”, conclude il Vice Capogruppo Dem alla Camera del Deputati.