Pellegrino: "PSR, dalla Regione 11 milioni per 20 comuni del Cilento" "Risorse che contribuiranno alla tutela del patrimonio forestale presente all’interno del Parco"

Programma di sviluppo rurale: grazie allo scorrimento della graduatoria regionale ai territori del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni andranno circa 11 milioni di euro. Ad annunciarlo il consigliere regionale Tommaso Pellegrino.

Sono 20 i comuni che beneficeranno di tali contributi per il sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali e per il sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Inoltre nello scorrimento sono presenti anche numerosi privati che appartengo al territorio del Parco.

"La regione Campania con lo scorrimento dimostra grande attenzione per i territori delle aree interne, in particolare, per numerosi comuni all’interno del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Tali risorse, certamente, contribuiranno sia alla tutela del patrimonio forestale presente all’interno del Parco e sia al rafforzamento del sistema economico, anche attraverso opportunità lavorative. Ringrazio il Presidente De Luca e l’Assessore all’Agricoltura, Nicola Caputo, per questa importante e significativa opportunità." Il commento del consigliere.