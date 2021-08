Elezioni a Salerno, Fabbricatore: "Prevalso buon senso, uniti andiamo a vincere" Così il commissario provinciale di Fratelli d’Italia: "Scrivere insieme nuova pagina amministrativa"

“La ritrovata unità del centrodestra è sicuramente una buona notizia per la coalizione stessa ma soprattutto per i salernitani”. Lo dichiara, in una nota, il commissario provinciale di Fratelli d’Italia Giuseppe Fabbricatore: “In questi mesi come FdI, sotto la guida dei nostri parlamentari On. Edmondo Cirielli e Sen. Antonio Iannone, abbiamo lavorato alacremente affinchè non venisse mai meno il confronto, anche serrato, tra i partiti del centrodestra, avendo sempre un unico e grande obiettivo: presentare ai cittadini di Salerno un unico candidato sindaco e un programma di governo condiviso per rappresentare una seria e credibile alternativa ad un sistema di potere, quello deluchiano, che ormai è al tramonto. Come Fratelli d’Italia - ricorda Fabbricatore - abbiamo rinunciato a correre con un candidato sindaco di partito (ringrazio, nuovamente, l’amico Gennaro Esposito per la sua disponibilità) sposando il progetto civico dell’Avv. Michele Sarno per allargare il fronte di opposizione alla sinistra deluchiana e favorire la convergenza sul suo nome anche degli alleati di Forza Italia, Lega e Udc. Alla fine, come auspicavamo, è prevalso il buonsenso insieme alla voglia del centrodestra di non commettere gli errori del passato, ma di scrivere insieme una nuova pagina amministrativa e politica per il bene di Salerno. Ora marciamo insieme e andiamo a vincere” conclude Fabbricatore.