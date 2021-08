Recovery Plan, Piero De Luca: oggi giorno storico per l'Italia "L'Ue ha versato al nostro Paese i primi 24.9 miliardi di euro del Next Generation"

“Oggi è un giorno storico per l’Italia. L’UE ha versato al nostro Paese i primi 24,9 Miliardi di Euro del Next Generation, come anticipo pari al 13% sull’ammontare complessivo del Recovery Plan. Grazie all’impegno decisivo del Partito Democratico in Europa, prende il via, ora, una stagione irripetibile di investimenti e riforme per disegnare l’Italia del futuro.

Abbiamo l’occasione unica di costruire un’Italia più forte, competitiva, moderna, sostenibile e solidale, da consegnare alle prossime generazioni. Avanti, con determinazione e fiducia”. Lo scrive su Facebook Piero De Luca, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera.