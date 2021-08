Elezioni Salerno, l'attrice hard Priscilla Salerno in campo con il Nuovo Psi Lo ha annunciato il coordinatore provinciale del Nuovo Psi, Antonio Di Cunzolo

«I liberal socialisti del Nuovo Psi sono lieti di raccogliere la disponibilità di Priscilla Salerno e di candidarla alle prossime amministrative di Salerno». Così il coordinatore provinciale del Nuovo Psi, Antonio Di Cunzolo ha annunciato la partecipazione alle prossime elezioni Amministrative da parte dell'attrice hard ed imprenditrice. «Priscilla, in questi ultimi anni, ha condotto battaglie importanti sui rischi del revenge porn, è stata in prima fila per denunciare le violenze contro le donne. Ha lavorato - dice - affinché il mondo del porno abbandonasse le scene di violenza. È entrata nelle scuole, ha partecipato a convegni in tutta Italia con le associazioni degli avvocati, molti accreditati per riconoscere punteggi ai professionisti, ha lavorato con psicologi ed autorevoli magistrati. Il suo impegno va accolto e rilanciato».

«Nei prossimi giorni - aggiunge - parleremo con la colazione ed in maniera particolare con Forza Italia per organizzare la nostra presenza su Salerno».

Per il segretario nazionale Lucio Barani «I socialisti sono sempre stati dalla parte di chi combatte i pregiudizi e di chi si caratterizza per battaglia di libertà e civiltà. Con Priscilla avvieremo un ragionamento e se sono garofani, fioriranno».

Soddisfatta Priscilla Salerno. «Salerno è la città nella quale sono nata, dove vive la mia famiglia. Spero - ha sottolineato- di dare un contributo e di essere giudicata, senza pregiudizi, per le battaglie che intendo fare. Per i giovani e nelle scuole per raccontare i rischi del web, per le donne. Per immaginare eventi internazionali nella città. Scelgo il campo del centrodestra, moderato e costruttore, perché qui ho più sintonia. Non farò le battaglie contro nessuno, non è il mio stile cercare nemici».