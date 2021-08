Amministrative: da Basso, Agosto e Lambiase "no" all'invito unitario di Scocozza "Ma il nostro progetto va avanti per contrastare il sistema De Luca a Salerno"

"La scorsa settimana la candidata sindaca al comune di Salerno Simona Libera Scocozza ha lanciato un invito ad Oreste Agosto, Maurizio Basso e Gianpaolo Lambiase volto all'apertura di un tavolo di confronto tematico nella prospettiva di un allargamento della nostra coalizione civica. Nella giornata di ieri abbiamo avviato una discussione molto proficua e nella massima trasparenza intendiamo informare gli organi di informazione, ma soprattutto la cittadinanza, sugli esiti raggiunti". Così, in una nota, il gruppo Attivisti per Salerno fa sapere che la trattativa si è arenata.

"C'è stata una larga convergenza su molte questioni programmatiche e sulla visione comune di città che immaginiamo da qui al futuro: dallo stop al consumo di suolo alla rigenerazione urbana, dalla partecipazione cittadina alla trasparenza amministrativa, dal decoro cittadino alla creazione di un nuovo modello di gestione delle politiche sociali e dell'inclusione. Tuttavia, dati i tempi ristretti, Maurizio Basso, pur condividendo molti punti del nostro programma, ritiene continuare autonomamente la sua corsa alla carica di primo cittadino, senza però escludere una possibile collaborazione in futuro. Per quanto riguarda Gianpaolo Lambiase, nonostante i temi proposti rientrino sicuramente nel suo programma, ha deciso di non aderire senza rilasciare nessuna motivazione. Evidentemente non era d’accordo a fare un passo di lato per il bene di Salerno. Oreste Agosto invece, previa verifica con le liste della sua coalizione, intende continuare il percorso con un prossimo incontro già programmato", hanno spiegato gli esponenti della base pentastellata.

"Il progetto della nostra coalizione prosegue e va avanti insieme a tanti liberi cittadini salernitani che hanno deciso di metterci la faccia. Il nostro obiettivo resta la creazione di un fronte civico largo, partecipato, aperto e inclusivo orientato al cambiamento e allo smantellamento del "sistema De Luca" nella città di Salerno".