Amministrative 2021, Piero De Luca: "Salerno dice NO al modello Raggi" "Le illuminanti dichiarazioni del Presidente Conte hanno indicato la strada per il futuro: il nulla"

“Le illuminanti dichiarazioni del Presidente Conte hanno indicato la strada per il futuro di Salerno: il nulla". Così in una nota l’on. Piero De Luca sulla visita di Giuseppe Conte a Salerno.



“Ormai è chiaro e la passeggiata di Giuseppe Conte lo conferma. Altro che liste civiche, qui si cerca di replicare a Salerno il disastro amministrativo del modello Raggi a Roma - commenta il deputato Dem - Si propone di riportare la città indietro di decenni come è accaduto a Roma, che versa ormai nel degrado e nel disastro più assoluto in particolare per raccolta differenziata, trasporto pubblico, manutenzioni urbane, con cinghiali e gabbiani ormai padroni del territorio comunale. Sono questi i risultati del modello proposto alla nostra comunità.



Salerno rifiuta la cortese offerta e va avanti lungo il percorso tracciato nei decenni scorsi. Continuerà la stagione degli investimenti e delle grandi opere- dice Piero De Luca-come la Cittadella giudiziaria e la Stazione marittima, completando la metropolitana fino all’ aeroporto ed all’ università, Piazza della Liberta’ e parcheggi sottostanti, il nuovo Ospedale, il Palasalerno, le spiagge del ripascimento, gli interventi di dragaggio al porto per le navi da Crociera. Insomma, contrariamente a chi ha abbandonato Roma nel degrado e nella rassegnazione, rinunciando anche alle Olimpiadi, a Salerno abbiamo promosso, difendiamo e continueremo a sostenere la sicurezza, lo sviluppo, gli interventi urbani, la creazione di decine parchi e giardini in città, le politiche sociali di eccellenza, asili nido modello, il turismo, centri vaccinali efficienti in questa fase di emergenza, ed iniziative come le Universiadi, le Luci D’Artista e tutte le manifestazioni culturali del Teatro Verdi e delle altre compagnie artistiche.

Non consegneremo la nostra città al disastroso modello Raggi”. conclude il Vicecapogruppo Dem alla Camera dei Deputati.