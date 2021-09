"Di Maio non è contro De Luca? Il Movimento ha gettato la maschera" Salerno, la base grillina torna a contestare i 5 Stelle dopo l'incontro Di Maio-Barone

"La Barone ha finalmente gettato la maschera attraverso le dichiarazioni del ministro Di Maio che ha dichiarato che non è contro Vincenzo De Luca". Gli attivisti del meetup tornano ad attaccare gli ormai ex compagni di partito del Movimento.

L'occasione è data dalla visita del ministro degli Esteri ieri in Piazza Caduti Civili di Brescia per sostenere la candidatura a sindaco di Elisabetta Barone. Com'è noto, si è trattato di una scelta aspramente contestata dalla base grillina, che alle elezioni si presenterà con un proprio progetto con Simona Libera Scocozza.

"Ora crediamo che la verità sia sotto gli occhi di tutti. Noi non abbiamo cambiato idea a differenza di altri. Noi siamo contro De Luca e non siamo diventati democristiani. Questo strizzare l’occhio al governatore da parte del M5S non e’ altro che un antipasto di ciò che avverrà a breve. Infatti e’ noto ormai a tutti che dopo le elezioni la “fusione” con De Luca avverrà con l’entrata di Valeria Ciarambino nella giunta regionale", la dura presa di posizione degli attivisti contro il Movimento.