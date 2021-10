Comunali 2021, la sfida dei ballottaggi: Battipaglia ed Eboli tornano al voto Si potrà votare oggi, domenica, dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15

Si torna alle urne ad Eboli e Battipaglia. Seggi aperti dalle 7 di questa mattina alle 23 di questa sera e domani dalle 7 alle 15 per il turno di ballottaggio. Poi, inizierà lo spoglio. Le due città più importanti della Piana del Sele, chiamate per la prima volta a rinnovare il Consiglio Comunale e ad eleggere il nuovo sindaco nello stesso anno, sono chiamate ancora al voto. Per accedere al seggio e votare non sarà necessario il Green Pass, ma basteranno documento di riconoscimento e tessera elettorale. Si dovranno rispettare le norme anticovid (mascherina, distanziamento).

A Battipaglia, dove i candidati per la poltrona a Palazzo di Città erano sette, la sfida è ora tra il sindaco civico uscente Cecilia Francese, che al primo turno è arrivata al 45,69%, e il candidato del centrosinistra Antonio Visconti, che si è fermato al 33,08%. Ad Eboli, invece, si contendono la fascia tricolore Mario Conte, che ha ottenuto il 26,93% delle preferenze al primo turno e il candidato del Pd ed Italia Viva Antonio Cuomo, che ha ottenuto il 20,59%. Inizialmente, i candidati erano otto.

Al primo turno l'affluenza alle urne nel comune di Eboli è stata del 68,45%, mentre a Battipaglia è arrivata al 70,82%.

I dati sull'affluenza di oggi: