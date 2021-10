La sfida dei ballottaggi, seconda giornata di votazioni per Eboli e Battipaglia Urne aperte fino alle 15, poi inizierà lo spoglio. I dati sull'affluenza di ieri

Ultimo atto delle amministrative 2021. Dei 40 comuni al voto nel Salernitano, Eboli e Battipaglia sono stati richiamati alle urne per il turno di ballottaggio. Conclusa ieri la prima giornata di votazioni, c'è ancora tempo fino alle 15 di oggi per esprimere la propria preferenza. Poi inizierà lo spoglio. I due comuni più importanti della Piana del Sele sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale per la prima volta nello stesso anno.

Il comune di Eboli, infatti, torna al voto dopo solo un anno. Nelle amministrative del 2020 fu un plebiscito per Massimo Cariello, il sindaco uscente che fu riconfermato con l’80% dei voti. Dopo poco, però, scattò l’arresto del primo cittadino e il comune fu commissariato. La città è attualmente amministrata da Antonio De Iesu, già vice capo della Polizia e questore di Napoli e Milano.

A Battipaglia si sfidano per la fascia tricolore il sindaco civico uscente Cecilia Francese, che al primo turno aveva raggiunto il 45,69% delle preferenze, e il candidato del centrosinistra Antonio Visconti che aveva raccolto il 33,08% dei voti. Ad Eboli, invece, è testa a testra tra il candidato civico Mario Conte, che al primo turno era arrivato al 26,93%, e il candidato del Pd ed Italia Viva, Antonio Cuomo che aveva ottenuto il 20,59%.

I dati sull'affluenza nella prima giornata di votazioni sono in calo rispetto al primo turno. Alle 23 di ieri sera si era recato alle urne il 38,45% degli elettori a Battipaglia, ad Eboli, invece, il 36,22%.