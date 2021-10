Amministrative 2021 ad Eboli: Mario Conte è il nuovo sindaco Cuomo battuto al turno di ballottaggio

Aggiornamento 18: Antonio Cuomo: "Prendo atto del risultato elettorale. Mi congratulo con Mario Conte per il risultato ottenuto e gli auguro di amministrare Eboli con serenità, tenendo a mente i reali bisogni dei nostri concittadini"

Aggiornamento 17.42: Dati definitivi

Candidato sindaco % Mario Conte 58,18 Antonio Cuomo 41,82

Mario Conte ha ottenuto 8.754 voti. Antonio Cuomo porta a casa 6.292 voti.

La lista che ha ottenuto il maggior numero di preferenze è LA CITTA' DEL SELE a sostegno di Mario Conte con 2.550 voti e il 13,29%. La lista del PARTITO DEMOCRATICO a sostegno di Antonio Cuomo si attesta al 9,22% con 1.769 voti.

Aggiornamento 17.39: "E' finita la parte facile, inizia la parte difficile da domani. Il nostro programma abbraccia tutte le zone, dal centro antiche alle periferie. Dobbiamo lavorare in modo compatto per ridare a questa città un ruolo di guida della Piana del Sele. Noi vogliamo fare in modo che i nostri giovani restino ad Eboli. Saluto da qui il sindaco di Battipaglia Cecilia Francese, dobbiamo mettere insieme un'unica linea politica per difendere il nostro territorio: a partire dall'emergenza rifiuti, all'uscita autostradale, per le nostre imprese casearie e manufatturiere. Dobbiamo programmare una linea di resilienza e ripresa.", le parole del neo eletto sindaco di Eboli, Mario Conte.

Aggiornamento 16.18: Mario Conte si prepara a diventare il nuovo sindaco di Eboli con una percentuale superiore al 58%. L’avvocato di Eboli è pronto a rivestire il ruolo di primo cittadino, succedendo a Massimo Cariello. Antonio Cuomo si attesta al 41.89%, il candidato si è aggiudicato 3 sezioni su 32, ma lo spoglio va avanti.

Lo spoglio va avanti veloce ad Eboli. Le urne si sono chiuse alle 15 di oggi e Mario Conte viaggia verso l'elezione. I dati parziali indicano che il candidato civico ha raggiunto il 55% dei voti contro il 45% del candidato del Pd ed Italia Viva, Antonio Cuomo. Mario Conte che al primo turno era arrivato al 26,93%, mentre Antonio Cuomo aveva ottenuto il 20,59%.

Anche ad Eboli si registra un calo di affluenza alle urne. Nel comune si è recato ai seggi per il secondo turno di ballottaggio il 51,23% dei cittadini contro il 68,45% dei votati del primo turno.