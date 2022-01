Salerno, "Azione" di Calenda si organizza: D'Alessio coordinatore provinciale Scelti anche i 50 componenti del direttivo dopo il congresso

l partito di Carlo Calenda continua nella sua "azione" di radicamento sul territorio provinciale di Salerno, in vista delle importanti sfide della politica nazionale previste per il 2022. In modalità streaming - vista l'emergenza Covid - si è celebrato il congresso provinciale di Azione Salerno. Al termine degli interventi degli iscritti, si è proceduto alla votazione ed è risultato eletto all’unanimità come nuovo coordinatore provinciale l’avvocato Antonio D’Alessio.

La celebrazione dei congressi provinciali ha sancito la definitiva strutturazione sui territori del partito di Carlo Calenda. Nei prossimi giorni si dovrà delineare anche l'organigramma con le specifiche deleghe.

"Dobbiamo continuare a caratterizzarci - ha commentato il neo coordinatore provinciale D’Alessio - come un partito che non si limita a evidenziare i problemi che attanagliano le nostre comunità ma si sforza, in ogni circostanza, di individuare le proposte per risolverli. È il nostro tratto distintivo, in questo senso Azione può contribuire a scrivere una nuova pagina della politica".

Il congresso provinciale ha provveduto anche alla nomina dei 50 componenti il direttivo salernitano che risulta così composto: Fabio Maglione, Annaluisa Buongiorno, Luca Forni, Giovanna Sansone, Donato D’Aiuto, Antonella Ambruso, Leonardo Gallo, Karima Sahbani, Pierre De Filippo, Eleonora Strazza, Massimo Cavaliero, Federica Napoli, Emanuele Ferrara, Antonella Mastrolia, Gianfranco Trotta, Barbara Bellora, Paolo Donnarumma, Crescenzi Liana, Federico De Filippis, Maria Gorga, Salvatore Balestrino, Eva Ruggiero, Adolfo Lavorgna, Angela D’Amato, Gaetano Antonio Cosenza, Arnaldo Mascia, Alfredo Gentile, Carmine Giordano, Carmine Petolicchio, Aristide Milo, Gianfranco Ferrigno, Franco Cellini, Raffaele Torsiello, Giulio Elefante, Antonio Valitutto, Olimpia Viscardi, Virginia Mastrogiovanni, Italo Meoli, Luca Monaco, Utilia Tedesco, Michele Gagliardi, Petillo Rosanna, Pierpaolo Attanasio, Gennaro Barrella, Antonio Malangone, Vincenzo Sirica, Alessandro Saggese, Sica Giovanna, Giancarlo Palumbo e Antonio Milone.