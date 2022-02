Voto sul vino in Europa, Adinolfi (FI): "Ha vinto la linea di Forza Italia" L'europarlamentare salernitana dice: "Abbiamo difeso il settore vitivinicolo"

“Ha vinto la linea di Forza Italia. Siamo riusciti a difendere il settore vitivinicolo, un comparto estremamente importante per la nostra economia. Sarebbe stato davvero assurdo equiparare il vino a una sigaretta, con alert sanitari sulle etichette e con una serie di limitazioni per i produttori. Ha vinto il buon senso, facendo una netta distinzione tra uso e abuso di alcol”. Così, in una nota, l’europarlamentare salernitana di Forza Italia, Isabella Adinolfi.



“Le produzioni vitivinicole italiane sono tra le migliori al mondo, rappresentano grande ricchezza per l’Italia e sono tra i primi beni esportati. Continueremo a batterci per difendere e valorizzare il Made in Italy, al fianco delle piccole e medie imprese agricole e alimentari” conclude l’eurodeputata campana.