Agricoltura, Bilotti: "Contro caro-produzione liquidità garantita da Ismea" La deputata: "Interventi strutturali con bandi PNRR"

“L'aumento dei costi sta mettendo in ginocchio l’agricoltura italiana, soprattutto per il comparto della zootecnia. Siamo vicini agli agricoltori che protestano nelle piazze di tutto il Paese alla luce dei prezzi di vendita che non coprendo le spese di produzione mettono a rischio la sopravvivenza dell'attività stessa. Dopo gli 8 miliardi di euro stanziati negli ultimi mesi, nonché il rinnovo della moratoria sui mutui, stiamo chiedendo con insistenza al Governo un nuovo scostamento di bilancio per incidere sul caro-bollette. Oltre a ciò, per poter aiutare il comparto della zootecnia, abbiamo presentato un emendamento al Sostegni-Ter in Senato. La proposta normativa prevede una iniezione di liquidità sino a 200mila euro o a metà del fatturato aziendale, sotto forma di prestito rateale a 18-24 mesi garantito al 50 per cento in maniera gratuita da parte di Ismea. C’è, infatti, l’urgenza di dare una prima, concreta risposta alle aziende per non rimanere schiacciate da aumenti di energia, mangimi e altri costi di produzione”.

Lo dichiara la deputata Anna Bilotti, esponente M5S in commissione Agricoltura. “Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, inoltre, abbiamo stanziato 1,5 miliardi di euro per l’agrisolare con cui ammoderniamo le coperture delle strutture aziendali al fine di produrre energia rinnovabile. Entro il mese di marzo saranno emanati i bandi, tenendo conto che per fine anno bisognerà erogare ai beneficiari almeno il 30 per cento delle risorse finanziarie disponibili. A ciò si aggiunge il miliardo di euro per l’agrivoltaico e quasi due miliardi per gli impianti di biogas/biometano - aggiunge Bilotti - per un totale complessivo di più di quattro miliardi e mezzo di euro a vantaggio dell’autosufficienza energetica, della transizione ecologica e dell’economia circolare. Nel secondo trimestre 2022, infine, è prevista la pubblicazione del bando per lo sviluppo della logistica con una dotazione di 800 milioni di euro. Fondamentale per abbattere i costi produttivi come, ad esempio, quelli relativi ai mangimi”.