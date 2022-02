Infortunio domestico per Ciriaco De Mita, Polichetti: "Una pronta guarigione" "Gli auguro di superare al più presto la convalescenza e ritornare al centro del dibattito politico"

Infortunio domestico per Ciriaco De Mita che è caduto, nella tarda sera di sabato, per le scale di casa a Nusco, procurandosi una frattura al femore. L’ex leader della Dc e presidente del Consiglio dei ministri, 94 anni, sindaco del paese irpino al secondo mandato, è stato quindi trasportato in ospedale, al Moscati, dove è stato sottoposto ad un’operazione.

Il dottore Mario Polichetti, vice coordinatore regionale dell'Udc e responsabile nazionale del comparto Sanità Udc, formula all’onorevole Ciriaco De Mita sinceri auguri di pronta guarigione dopo il recente infortunio ed il successivo intervento chirurgico:

"Gli auguro di superare al più presto la convalescenza e di ritornare al centro del dibattito politico, di cui è protagonista da oltre 50 anni. Con ammirazione guardo alla lunga carriera politica di De Mita, ricca di importanti traguardi e successi e ne sottolineo l’impegno incessante soprattutto a favore delle popolazioni dell’Italia meridionale e dell’Irpinia colpita dal drammatico sisma dell’Ottanta", ha detto Polichetti. "Ne ricordiamo il lavoro serio e competente anche come segretario regionale dell’Udc. Sono ancora rammaricato che le strade del partito e quella di De Mita si siano divise, contribuendo alla frammentazione ulteriore del centro politico, area di cui il nostro Paese, soprattutto in questi giorni ha terribilmente bisogno. E abbiamo bisogno ancora di De Mita".