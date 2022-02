PNRR, Bilotti: "395mila euro ai comuni dei Picentini per progettare opere" Fondi con cui le amministrazioni locali potranno promuovere bandi rivolti a professionisti

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartisce il Fondo per la progettazione territoriale. Si tratta di 161.515.175 euro utili a rilanciare e accelerare la progettazione soprattutto nei piccoli Comuni.

“Un punto di partenza che aiuterà le amministrazioni locali a intercettare le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e beneficiare dell'avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione; una visione molto chiara e pragmatica per rilanciare la nostra economia e superare le carenze dei nostri territori – spiega la deputata del M5S Anna Bilotti - Per il territorio dei Picentini in particolare sono stati ripartiti quasi 400.000 euro con cui le amministrazioni locali potranno promuovere bandi rivolti a professionisti (per esempio, architetti, ingegneri, progettisti...) che andranno a presentare progetti in ambito urbanistico o di innovazione sociale. In questo modo, le amministrazioni interessate avranno a disposizione progetti già pronti per partecipare all'assegnazione delle risorse del PNRR, dei Fondi strutturali europei o del Fondo per lo sviluppo e la coesione. La rinascita delle aree interne passa anche dalla capacità immediata dei comuni di rispondere alle necessità di progettazione imposte dai tempi limitati di accesso alle risorse, oltre che ad interventi di lungo periodo sulla residenzialità, i trasporti, l'istruzione, l'imprenditoria giovanile e il turismo come previsti dal disegno di legge da me presentato in Parlamento”.