"Il Frecciarossa delle 5:15 sulla linea Salerno-Roma non sarà soppresso" Soddisfatti Piero De Luca e la Filt-Cgil: "Treno di cruciale importanza"

“Il treno Frecciarossa delle 5:15 sulla linea Salerno-Roma non sarà soppresso”, cosi in una nota l’on.Piero De Luca. “Nelle scorse ore -spiega il deputato Dem-ho raccolto le sollecitazioni di molti pendolari preoccupati per l’interruzione del servizio. Dopo un confronto con Pietro Diamantini, direttore della Divisione Business AV, mi è stato assicurato che non ci sarà alcuna soppressione e che, nei prossimi giorni, dopo l’aggiornamento dei sistemi on line, sarà anche possibile procedere alla vendita dei biglietti".

"Questo treno- continua Piero De Luca- è di cruciale importanza per i numerosi pendolari che raggiungono quotidianamente la Capitale per motivi di lavoro ma possono stare tranquilli, il servizio non subirà interruzioni”.

Esulta anche la Filt-Cgil di Salerno che ha appena appreso la notizia del ripristino in programmazione, dal prossimo 26 Febbraio, del Frecciarossa.

"Nel ringraziare il grande l’impegno della Regione Campania per la tempestiva risoluzione della problematica, ribadiamo che tale soppressione avrebbe inevitabilmente comportato enormi disagi all’intero traffico regionale, mettendo in difficoltà centinaia di lavoratori della provincia di Salerno che ogni giorno si recano fuori regione per motivi di lavoro. La mobilitazione avviata da questa Organizzazione Sindacale non si è mai fermata, e anche in questa occasione ha avuto un riscontro tangibile nel risultato auspicato e ottenuto a tutela degli utenti e dei lavoratori".