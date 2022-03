Cammarano: "Vertenza Maccaferri, accordo per la riallocazione dei lavoratori" Il Consigliere regionale: “Si apre uno spiraglio ed una possibile nuova fase"

“Oggi è un bel giorno, per i lavoratori della ex Maccaferri, ma anche per noi che da oltre un anno seguiamo gli alti e i bassi di una vertenza che sentiamo ormai come nostra". Così il Consigliere regionale del Movimento 5 stelle Michele Cammarano commentano a caldo la notizia di una soluzione positiva per il futuro lavorativo degli operai dell'ex Maccaferri”.

"Il primo pensiero va ai lavoratori, che in questo anno non hanno mai smesso di lottare. Sapevamo che il Ministero stava profondendo ogni energia per favorire uno sbocco positivo della crisi, e sapevamo pure che c'erano momenti in cui era necessario restare in silenzio, per evitare che annunci intempestivi potessero pregiudicare il delicato equilibrio su cui stavano procedendo trattative. Per quanto di mia competenza ho continuato a monitorarne l'evolversi, e oggi siamo felici di poter finalmente dare una buona notizia. Dal tavolo di lavoro di questa mattina si è parlato di opportunità di ricollocazione delle maestranze ex Maccaferri all'interno dello stabilimento che la ditta lombarda aprirà nella zona Industriale di Salerno. Più di 30 famiglie possono guardare avanti con fiducia grazie alla salvaguardia dei livelli occupazionali. La ditta CST ha dato disponibilità a verificare l'assorbimento degli operai lasciati senza prospettiva dalla chiusura della Maccaferri” – conclude Cammarano-.