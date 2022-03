Lavoro, Piero De Luca: "Soddisfatti per proroga Lsu Parco del Cilento" I lavoratori socialmente utili del Parco hanno ottenuto la proroga al 31 dicembre 2022

“I Lavoratori socialmente utili del Parco del Cilento hanno ottenuto la proroga al 31 dicembre 2022 con una apposita decisione del Presidente Tommaso Pellegrino. È una notizia importante ”.



Lo dichiara in una nota l’on. Piero De Luca che aggiunge:



“Con l’emendamento del Pd al Milleproroghe, presentato insieme al collega Bordo ed approvato nei giorni scorsi- spiega il deputato Dem-sono stati prorogati i termini per le Convenzioni tra il Ministero del lavoro e le regioni per l’utilizzazione degli LSU al 31/12/2022. Questa norma si applica anche ai lavoratori del Parco Del Cilento interessati. Possiamo ritenerci soddisfatti per il risultato raggiunto nell'interesse dei lavoratori”.