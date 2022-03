Rifondazione Comunista Campania a congresso, Malinconico segretario I lavori dell'XI congresso si sono tenuti nei locali di "Spazio donna" a Salerno

Si e` tenuto domenica presso Spazio Donna a Salerno l'XI congresso regionale del partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea per rinnovare gli organismi dirigenti e discutere gli orientamenti politici.

Tanti i temi trattati dai delegati intervenuti alla presenza del segretario nazionale Maurizio Acerbo, e delle parlamentari Doriana Sarli (gruppo ManifestA_Rifondazione Comunista/Pap camera dei deputati), Paola Nugnes e Virginia La Mura (gruppo Misto Senato).

"Il congresso regionale del partito Rifondazione Comunista Campana ha indicato le seguenti priorita`: rafforzamento di azione politica e di una mobilitazione generale contro la guerra per cui c’e` bisogno di concrete pratiche di solidarieta` nei confronti dei profughi, dei rifugiati e della popolazione civile. Cessazione immediata dei combattimenti e ritiro delle truppe russe all'interno dei propri confini con l’attivazione contestuale dei colloqui di pace sulla base della smilitarizzazione dell'intera area e riconoscimento dei diritti delle regioni russofone in Ucraina come previsto dagli accordi di Minsk e cessazione della pressione della Nato nel insieme dell'est dell'Europa - si legge nella nota a margine dei lavori - Costruzione di un piu` complessivo movimento per la pace affinche´ si arrivi a una progressiva smilitarizzazione in Europa e nel mondo. Avvio di concrete dinamiche di lotte contro il carovita. Assunzione prioritaria del risanamento ambientale del Mezzogiorno a partire dalle scelte del piano di resistenza e resilienza affinche´ arrivino le risorse necessarie per potenziare la gestione pubblica della sanita`, della scuola e dei trasporti. Maggior impegno sulla questione meridionale nei suoi nuovi termini che va posta al centro dell'azione del dibattito politico nazionale contrastando con decisione qualsiasi ipotesi di autonomia regionale differenziata avviando specifici provvedimenti contro la delocalizzazione industriale e soprattutto in armonia con le vocazioni produttive dei territori. Un progetto che coinvolga quante e quanti in questi anni si sono battuti contro le politiche neoliberiste nei luoghi di lavoro, nei territori in difesa dell’ambiente, nei movimenti per i diritti e l’autodeterminazione delle donne".

Durante il congresso e` stato eletto Rino Malinconico segretario regionale.