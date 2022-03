Dante Santoro al fianco dei medici vaccinatori: "Eroi in piena pandemia" "Non bisogna perdere il loro apporto"

“I medici vaccinatori "arruolati" dal Generale Figliulo per la maratona contro il tempo nata dall'esigenza di vaccinare gran parte della popolazione nel clou della pandemia rischiano di finire nel dimenticatoio in Campania. Infatti la Regione Campania nonostante abbia la facoltà di ottenere il rinnovo di questa forza lavoro di medici non in dote alle ASL e non a carico dell'Ente Regione non pare abbia un piano per coinvolgere i "medici eroi" delle vaccinazioni a differenza di altre Regioni". Il Consigliere Comunale Dante Santoro ha deciso di porre il tema alle istituzioni competenti: "Ascoltiamo la lagna dell'assenza di aiuti dal Governo nazionale, per una auto celebrazione stanca e ripetitiva di chi governa l'Ente Regione con pochi mezzi e uomini, ora il paradosso è che i medici vaccinatori assunti (e pagati)dal Governo Nazionale se la Regione non proporrà un programma d'impiego per la nuova fase della pandemia verranno persi come forza lavoro. Andrebbero pensate attività anche ulteriori a quelle dei momenti di picchi massimi di contagio e prevenire nuove insidie create dal Covid-19 che potrebbero giungere anche con il grande esodo dalla Guerra in Ucraina. Un controsenso sul quale occorre fare una riflessione e chiederne conto a chi di dovere per non disperdere l'energia di chi si è esposto nei momenti più difficili."