Ucraina, De Luca Jr: Necessario piano d'accoglienza specifico per donne e minori "Occorre organizzare e predisporre strutture adeguate. Non abbiamo molto tempo"

“Il nostro Paese ha già accolto quasi 50000 profughi e nei prossimi giorni ne arriveranno molti altri in fuga dall'orrore della guerra in Ucraina. Il nostro sistema di Protezione civile si sta attivando insieme alle Regioni e agli enti locali. Ad oggi, la maggior parte delle persone giunte sono ospitate nelle famiglie. In previsione, però, di flussi più imponenti occorre organizzare e predisporre strutture adeguate e un piano specifico di accoglienza per donne e minori, soprattutto per quelli non accompagnati. Il Partito Democratico sta sollecitando simili misure che richiedono un coinvolgimento pieno del terzo settore e un supporto ai Comuni e alle famiglie ospitanti. Non abbiamo molto tempo, è importante fare presto per consentire al nostro Paese di assicurare con efficacia solidarietà, accoglienza e soprattutto percorsi di integrazione per i più piccoli”.

Lo ha dichiarato l’on. Piero De Luca, Vicecapogruppo PD alla Camera, nel suo intervento all’Agorà Democratica “L’Italia e la Campania per l’Ucraina”.