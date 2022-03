Debiti fuori bilancio, Ucraina, scuola e sanità in consiglio provinciale Nuova seduta a Palazzo Sant'Agostino: confronto sulle mozioni presentate dagli eletti

Si è tenuto stamattina a Palazzo Sant’Agostino il consiglio provinciale che fra i punti all’ordine del giorno prevedeva l’elezione a scrutinio segreto del presidente dei revisori dei conti e la relativa nomina del collegio per il triennio 2022-2025.

"Oltre all’elezione - dichiara il presidente della Provincia Michele Strianese - abbiamo provveduto alla nomina del collegio dei revisori. Contemporaneamente abbiamo riconosciuto sentenze di debito fuori bilancio ai fini del Piano di riequilibrio finanziario annualità 2021. Inoltre hanno trovato spazio nei lavori della seduta consiliare tre mozioni presentate da alcuni consiglieri per la tutela di diritti umani e civili su questioni che non afferiscono direttamente alle deleghe dell’Ente, ma sulle quali comunque il consiglio provinciale, con voto unanime, ha espresso il proprio sostegno".

Nella fattispecie parlo della mozione presentata dal consigliere Luca Cerretani ad oggetto “Ucraina-Russia: per la pace e la cooperazione dei popoli”, della mozione presentata dal consigliere Pasquale Sorrentino e altri ad oggetto “Tutela e prevenzione dei disturbi posturali in età evolutiva (zaini-zavorra) e controllo nelle scuole della provincia di Salerno dell’applicazione della normativa vigente del Miur”, e della mozione presentata dal consigliere Giuseppe Ruberto ad oggetto “Chiusura dell’Unità di raccolta sangue – Presidio ospedaliero di Roccadaspide, voti all’Asl Salerno e alla Regione Campania per adottare provvedimenti per la soluzione disservizio”.