"Città nel degrado", l'attacco della Lega: "Amministrazione assente" "I cittadini sono esasperati dalla sporcizia e incuria in cui versano le strade"

“I residenti del popoloso quartiere Torrione, sono esasperati dal degrado, dalla sporcizia e incuria in cui versano le strade, il verde pubblico completamente abbandonato, alberi privi di qualsiasi manutenzione in procinto di cadere sono un vero pericolo per i passanti. Continueremo la nostra opera di sostegno al fianco dei cittadini" queste le dichiarazioni di Luciano Focilli, attivista della Lega Salerno che ha deciso di sollevare il problema al Consigliere comunale e Commissario della Lega Salerno Dante Santoro che si è detto pronto a chiedere interventi urgenti e immediati per riqualificare il quartiere. “Inoltre l’illuminazione fatiscente – continua Focilli - campane del vetro stracolme, mini discariche, dove topi e insetti scorrazzano liberamente, strade dissestate, marciapiedi rotti, tombini completamente ostruiti e in molti casi addirittura spariti perché coperti da detriti di ogni genere, con evidenti disagi, basta una normale pioggia per provocare allagamenti. A nulla sono valse le numerose segnalazioni da parte dei residenti e dei negozianti agli uffici competenti per poter esercitare il proprio diritto nessuna risposta, solo un silenzio “assordante. Una situazione che ormai va avanti da anni che diventa ogni giorno sempre più critica, alla luce di tutto ciò è indubbio che questa amministrazione comunale non dia importanza ai problemi reali di questa città” ha concluso Focilli.