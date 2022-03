Pnrr, Piero De Luca (Pd), "Contenti per il Comune di Sanza" “E' tra i vincitori del progetto rigenerazione Borghi”

“C’è anche Sanza tra i 21 borghi che riceveranno 20 milioni di euro di fondi del Pnrr per avviare progetti finalizzati al recupero e ripopolamento”. Lo scrive in una nota l’onorevole Piero De Luca che aggiunge:“Questo Comune è l’unico scelto in Campania con un progetto che ha come obiettivo la rigenerazione culturale, sociale ed economica del borgo. Siamo molto contenti di questo risultato, perché offre ad un intero territorio una grande occasione di crescita e rilancio", conclude il Vice Capogruppo Dem alla Camera dei Deputati.