Dante Santoro, parcheggi agevolati per chi lavora in centro "Ho chiesto una riunione con il presidente di Salerno Mobilità"

Una mobilità migliore ai cittadini salernitani partendo dalle aree di sosta. E' la nuova delle tante mission che prende corpo grazie all'iniziativa del consigliere Dante Santoro: "Sto martellando continuamente gli organi preposti per sbloccare un servizio necessario e fondamentale per la quotidianità dei lavoratori e ho chiesto esplicitamente una riunione nella specifica Commissione con il presidente della Salerno Mobilità. Non è concepibile che i nostri concittadini per trovare posto debbano svenarsi come se fossero a Montecarlo, spesso rischiando di dilapidare lo stipendio. Quello che chiediamo è l'istituzione di un'area di sosta con abbonamento agevolato a cifra simbolica nelle aree parcheggio di Piazza della Libertà e via Vinciprova per chi lavora e si dirige in centro: commercianti, liberi professionisti e così via. Non dimentichiamo che a Piazza della Libertà abbiamo 700 posti auto che durante la settimana non vengono utilizzati ed un'area ampliata a via Vinciprova non adeguatamente valorizzata. Con cifre modiche a partire da 30€ al mese sarà possibile sfruttare i parcheggi negli orari lavorativi settimanali e agevolare a catena l'intero comparto cittadino della mobilità".