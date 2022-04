Psi, Luigi Di Martino coordinatore cittadino Avrà il compito di coordinare le attività politiche di supporto all'azione del gruppo consiliare

Il coordinamento politico del Psi Salerno è stato affidato a Luigi Di Martino che avrà il compito di seguire e coordinare tutte le attività politiche nella città capoluogo e di supporto all'azione amministrativa del gruppo consiliare. L'incarico è stato definito nell'ambito di una riunione oggi fra il segretario provinciale del Psi Silvano Del Duca, il gruppo consiliare del Psi al Comune di SALERNO composto dai consiglieri Filomeno Di Popolo, Gennaro Avella e Tonia Willburger, e l'assessore alle politiche ambientali del Comune capoluogo Massimiliano Natella. L'attività di Di Martino si collega direttamente alle iniziative che vedranno impegnato il Psi di SALERNO in città e in provincia. Durante l'incontro si è poi discusso delle prossime iniziative che il partito metterà in campo insieme all'assessore e al gruppo consiliare per rispondere alle sollecitazioni dei cittadini. Il bilancio dei primi mesi di attività dell'amministrazione "è positivo", così nella nota in cui si legge anche che "il partito continuerà in autonomia nella sua azione di pungolo nei settori cruciali per lo sviluppo e l'economia della città". Nell'incontro sono state valutate le attività da mettere in campo con l'assessorato guidato da Natella, "nostro rappresentante in Giunta al quale il Partito e l'intero gruppo consiliare non ha mai fatto mancare piena fiducia".