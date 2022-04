Tour della Legalità, Piero De Luca: "Valore assoluto da difendere e tutelare" "La presenza di tanti giovani è fondamentale per la maggiore sensibilizzazione su questi temi"

Il Tour della Legalità contro racket ed usura promosso dalla Regione Campania ha fatto tappa, questa mattina, anche in Piazza della Concordia a Salerno. Presente all'iniziativa anche l'onorevole Piero De Luca.

Un momento di confronto costruttivo che ha visto la partecipazione anche di molti giovani studenti. Nel corso dell’incontro gli alunni di alcune scuole salernitane hanno potuto ascoltare l’esperienza raccontata da Tiziana, un’imprenditrice che è stata salvata dopo la denuncia ai carabinieri di Battipaglia e attraverso l’associazione S.O.S. antiracket. "Fondamentale denunciare", l'appello lanciato anche dall’assessore alla Legalità e Sicurezza Mario Morcone.

Nel corso del suo intervento il deputato Dem ha ribadito che “la legalità è un valore assoluto da difendere e tutelare con forza. Spetta alle istituzioni fare il massimo con azioni decise ed efficaci di contrasto a tutte le forme di violenza e criminalità, con misure di sostegno alle comunità e con azioni di prevenzione che partano dalla formazione educativa e culturale nelle scuole".

"La presenza di tanti giovani- ha detto Piero De Luca -è fondamentale per la maggiore sensibilizzazione su questi temi. La cultura della legalità nasce soprattutto da loro, dalle famiglie e dalla scuola ed è l’obiettivo che caratterizza il lavoro delle istituzioni ed accompagna la vita di tutti i cittadini. Il messaggio deciso che abbiamo inviato oggi è che lo stato e le istituzioni sono vicine ai cittadini, supportano al massimo chi denuncia violenze, minacce come il racket o l'usura, e continueranno ad esserlo ancor più in questa fase difficile da un punto di vista politico, economico e sociale."