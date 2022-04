Metanizzazione del Cilento, Piero De Luca: "Siamo alla svolta" Sbloccate le procedure, può partire il programma per le opere pubbliche

"Siamo davvero molto soddisfatti dello sblocco delle procedure per far ripartire subito il programma di metanizzazione del Cilento. Un successo importante ed una nuova sfida che oggi viene affidata finalmente alla Regione Campania". Così il deputato del Partito democratico, Piero De Luca, a proposito dell'opera pubblica particolarmente attesa dalla parte meridionale della provincia di Salerno.

"Negli ultimi 2 anni si è venuto a creare un vero e proprio blocco burocratico al Mise che stava generando una enorme difficoltà per il completamento del grande progetto di metanizzazione del cilento che coinvolge moltissimi comuni della nostra provincia. Dopo un lavoro durato mesi, insieme ai riferimenti regionali, durante il quale ho depositato più volte emendamenti che volevano far ripartire il programma trasferendo le competenze alla Regione, ho continuato a sollecitare con numerosi incontri tecnici e politici i ministeri coinvolti, Mite e Sud - ha ricordato il vicecapogruppo dem alla Camera dei deputati -. Finalmente, lo scorso 21 aprile con l’approvazione definitiva del Decreto energia, all’art. 21, la proposta di trasferimento delle competenze alla Regione Campania è diventata legge. Ora potrà ripartire un programma di interventi che vale nel complesso circa 500 milioni di euro e che è decisivo per il futuro del nostro territorio".