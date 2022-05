Dl Aiuti: De Luca, risorse chiave per evitare blocco Pnrr "Fondamentale l'intervento dal governo per scongiurare blocco opere pubbliche"

“Il Decreto Aiuti varato ieri dal governo è un provvedimento molto importante e articolato che tutela le famiglie, i pensionati, le imprese italiane e gli enti locali contro il caro vita con strumenti eccezionali, come chiedeva il Partito Democratico".

Lo afferma Piero De Luca, vicecapogruppo del Pd alla Camera. "Fondamentale - prosegue - è anche l'intervento previsto dal governo per evitare il blocco delle opere pubbliche già in corso e di quelle che dovranno essere avviate, con particolare riguardo agli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza". "I tre miliardi di euro stanziati andranno, infatti, a compensare gli aumenti dei costi per gli appalti pubblici, che con la crescita dei prezzi delle materie prime a causa di una forte inflazione, rischiavano di arrestarsi", sottolinea il vicecapogruppo. "Grazie al governo e all'impegno deciso del Partito Democratico, l'Italia non correrà questo pericolo che non si poteva proprio permettere", conclude De Luca.