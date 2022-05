Le Province tra problemi e opportunità future: Strianese a Roma Salerno al confronto con il ministro Lamorgese con il presidente e il consigliere Sorrentino

La Provincia di Salerno ha partecipato a Roma all’assemblea dei presidenti di Provincia organizzata dall'UPI (Unione Province d’Italia) con il titolo “Costruire la nuova Provincia. Dalle riforme necessarie ai modelli da condividere”. All’incontro hanno partecipato il presidente Michele Strianese, nonché presidente UPI Campania e componente del comitato direttivo, ed il consigliere provinciale delegato al turismo Pasquale Sorrentino.

“Era necessario fare il punto della situazione sulla riforma del Testo unico Enti locali - dichiara il presidente della Provincia Michele Strianese - per lavorare tutti insieme alla costruzione di una nuova Provincia, obiettivo prioritario per tutte le 76 Province delle Regioni a statuto ordinario. Ci siamo incontrati finalmente in presenza dopo tanti confronti on line, per capire come muoverci e cosa aspettarci dal prossimo futuro. Sicuramente tutti abbiamo concordato sull’importanza di modelli efficienti, di fare rete e di accrescere le competenze e i servizi delle strutture. Dopo la legge Delrio del 2014 è stato fatto tanto - argomenta Strianese -, ma ci aspetta ancora molto lavoro. La Provincia è l’Ente che rilancia gli investimenti pubblici, dalla viabilità alle scuole per esempio. Interi territori senza la viabilità provinciale sarebbero isolati o avrebbero una ricaduta economica diversa, oltre ad avere un ruolo marginale per il resto del Paese. Il nostro Ente intermedio rappresenta un asset strategico del nostro sistema Paese, come punto di riferimento a servizio dei piccoli Comuni".

"Ha partecipato al nostro incontro, in videoconferenza, anche la ministra degli Interni Lamorgese, che ha garantito l’approvazione in tempi rapidi della riforma del Testo Unico degli Enti Locali nel Consiglio dei ministri. Una riforma indispensabile che riguarderà anche le funzioni fondamentali e gli organi istituzionali delle Province, contribuendo a dare maggiore stabilità al nostro operato sia di amministratori provinciali che comunali. Competenze, equilibri correnti, investimenti, PNRR sono le sfide del presente e del futuro per Enti locali sempre più vicini ai cittadini", ha concluso Strianese.

Per il consigliere Pasquale Sorrentino "l'obiettivo è assicurare a tutte le Province strumenti e mezzi per garantire ai territori amministrati servizi eccellenti e in grado di sostenere la ripresa economica, occupazionale e sociale. La Provincia è l’Ente che più di tutti assume il ruolo naturale di promozione degli investimenti territoriali e di supporto e assistenza ai Comuni".