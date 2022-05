Giovani e disuguaglianze di genere, Piero De Luca: "Basta discriminazioni" In Provincia il confronto sulla legge che è ancora lontana dalla piena applicazione

"Il Pnrr ha, tra le sue priorità strategiche, il contrasto alle disuguaglianze di genere. Nel nostro Paese le donne sperimentano forti svantaggi e disparità rispetto agli uomini. Disparità che in media colpiscono più duramente l’Italia rispetto agli altri stati europei e il Mezzogiorno rispetto al resto del paese". E' la riflessione di Piero De Luca, intervenuto nel Salone Bottiglieri della Provincia di Salerno a proposito del convegno sulla legge 162/21.

"La realizzazione di pari opportunità e il contrasto ai divari di genere sono una priorità strategica e trasversale del Pnrr. Ci sono le condizioni per una rivoluzione sul punto, anche grazie alle nuove norme della recente legge 162/21. Dobbiamo continuare in questa direzione, sostenere e tutelare al massimo l’occupazione femminile in tutti i suoi aspetti, per assicurare un pieno sviluppo economico e sociale del Paese di soprattutto del Sud", ha spiegato il vicecapogruppo alla Camera dei deputati del Partito democratico.