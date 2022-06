Amministrative 2022 nel Salernitano: i dati sull'affluenza alle ore 12 33 i Comuni chiamati al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione del nuovo sindaco

Arrivano i primi dati sull'affluenza per quanto riguarda le elezioni amministrative in provincia di Salerno.

Si vota in un'unica giornata, domenica 12 giugno, fino alle ore 23 per cinque quesiti referendari e per il rinnovo degli organi elettivi in 971 comuni, di cui 142 con popolazione superiore a 15mila abitanti e 829 pari o inferiore, per un totale di 8.831.743 elettori.

Sono 33 i Comuni della provincia di Salerno che sono chiamati al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione del nuovo sindaco: Agropoli, Acerno, Albanella, Alfano, Bracigliano, Buccino, Buonabitacolo, Camerota, Castel San Giorgio, Cicerale, Colliano, Giffoni Sei Casali, Laurito, Magliano Vetere, Mercato San Severino, Montecorice, Nocera Inferiore, Palomonte, Petina, Piaggine, Pisciotta, Prignano Cilento, Roccapiemonte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sant’Arsenio, Santomenna, Sanza, Sapri, Serre, Stella Cilento, Stio.

Alle 12, per le elezioni comunali si registra un'affluenza del 20,28% di votanti contro il 21,93% delle scorse elezioni.

Ecco nel dettaglio l'affluenza di quest'anno alle 12 (primo dato) paragonata al dato delle ultime elezioni (secondo dato)

ACERNO 27,90 - 24,79

AGROPOLI 24,10 - 21,95

ALBANELLA 19,54 - 24,68

ALFANO 18,28 - 16,73

BRACIGLIANO 22,82 - 21,47

BUCCINO 20,14 - 23,97

BUONABITACOLO 18,80 - 20,78

CAMEROTA 13,95 - 15,07

CASTEL SAN GIORGIO 19,26 - 25,80

CENTOLA 16,26 - 14,74

CICERALE (*) 19,74 - 25,93

COLLIANO 20,16 - 21,02

GIFFONI SEI CASALI 22,70 - 22,78

LAURITO 15,59 - 22,47

MAGLIANO VETERE 10,23 - 15,46

MERCATO SAN SEVERINO 21,81 - 25,38

MONTECORICE 16,35 - 17,65

NOCERA INFERIORE 20,22 - 20,45

PALOMONTE 21,25 - 25,53

PETINA 17,94 - 20,86

PIAGGINE 13,80 - 16,57

PISCIOTTA 19,11 - 19,25

PRIGNANO CILENTO 25,79 - 28,20

ROCCAPIEMONTE 21,52 - 22,13

ROSCIGNO 14,37 - 21,26

RUTINO 18,98 - 12,11

SACCO 14,64 - 18,50

SANT'ARSENIO 20,95 - 22,42

SANTOMENNA 7,48 - 7,76

SANZA 22,73 - 21,08

SAPRI 19,83 - 23,04

SERRE 25,28 - 28,92

STELLA CILENTO 25,92 - 23,77

STIO 14,58 - 8,24