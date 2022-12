Elezioni Agropoli, al via il riconteggio delle schede elettorali Dalle prime sezioni esanimate non sarebbero emerse irregolarità

Al via ad Agropoli il riconteggio delle schede elettorali dopo la decisione della sezione di Salerno del Tar Campania. Dalle prime sezioni esaminate, a partire dallo scorso 6 dicembre, non sarebbero emerse irregolarità. L'attività è stata disposta in seguito al ricorso presentato dal gruppo "Liberi e Forti" e poi accolto dai giudici amministrativi.

Il riconteggio

Ad eseguire il riconteggio è il personale della Prefettura di Salerno, alla presenza dei rappresentanti delle parti in causa, l’Amministrazione comunale da un lato e del gruppo di minoranza Liberi e Forti dall’altro. Dovranno essere controllate 19 sezioni su 21, tutta l'attività sarà ultimata entro il 20 dicembre. Per il mese di febbraio si attende la decisione nel merito del Tar sulla base di quanto raccolto durante tali operazioni.