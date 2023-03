"Presidio della Costiera senza cardiologo, grave silenzio di De Luca e Coscioni" L'attacco della deputata Imma Vietri: "Interrogazione al ministro della Salute Schillaci"

"La Regione Campania e i vertici dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona di Salerno continuano a mettere in pericolo la salute di residenti e turisti della Costiera Amalfitana. Anche oggi (sabato 4 marzo 2023) l’unico presidio ospedaliero della Divina, dalle ore 8 alle 20, sarà privo del cardiologo. E qualora l’internista di guardia dovesse uscire per trasferimento medicalizzato, la struttura sanitaria resterebbe senza internista e senza cardiologo. Una situazione intollerabile di cui il governatore De Luca deve farsi carico: non può continuare a fare finta di nulla”. Lo dichiara, in una nota, la deputata Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Sanità della Camera.

L'attacco di Imma Vietri

“Non è la prima volta che il presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello si ritrova privo della figura del cardiologo. E non è la prima volta che si pone all’attenzione dei vertici della Regione il grave problema della carenza di personale. Il dottore Coscioni, che è consigliere per la sanità del presidente De Luca, invece di fornire finte rassicurazioni sulla copertura dei turni di cardiologia in tutti i plessi ospedalieri, dovrebbe dire la verità: ossia, che la Regione Campania a guida Pd non è capace di garantire adeguati servizi di assistenza sanitaria a tutti i cittadini. Un ennesimo e chiaro fallimento amministrativo e politico di De Luca e del centrosinistra campano”. “Per quanto concerne il presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello - conclude Vietri - ho presentato nei giorni scorsi un’interrogazione al Ministro della Salute Orazio Schillaci per metterlo a conoscenza delle gravi criticità che, da troppo tempo, mettono a rischio l’assistenza sanità in Costiera Amalfitana”