Decibel a tutta forza, "blitz" di De Luca contro l'evento in piazza a Salerno Ma Iannone (FdI) lo attacca: vergognosa tracotanza, porterò il caso in parlamento

“Quello che è avvenuto oggi è un inno all’arroganza e alla tracotanza. Il governatore De Luca, che non si capisce cosa c’entri con le competenze comunali, ha praticamente inibito la manifestazione ‘Honda live tour 2023’ regolarmente autorizzata dal comune". Così, in una nota, il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone ha commentato quanto accaduto nel pomeriggio,

Il presidente della Regione, infastidito per il volume troppo alto della manifestazione in corso in Piazza Mazzini, ha chiesto di verificare se ci fossero gli estremi per eventuali violazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Salerno, che hanno acquisito la documentazione ed effettuato le successive verifiche.

"Una piazzata inaccettabile che ha lasciato attoniti gli organizzatori e schifati i presenti. Siamo al cafone sfrenato elevato ad arbitrio che non può essere tollerato per merito e modi con i quali si sono svolti i fatti", ha rincarato la dose Iannone.

Il senatore di centrodestra ha espresso "solidarietà agli organizzatori", annunciando anche un'interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi. "Bisogna accertare se il comportamento di De Luca configura abusi che fanno disonore alle istituzioni e mortificano la città di Salerno", il duro atto d'accusa di Iannone.