Alloggi vista mare a Cetara, Tommasetti tuona: "Giù le mani dalla Costiera" VIDEO - L'intervento in aula: "Il comune sta perdendo abitanti e non certo per questo problema"

Non si placa lo scontro sulla realizzazione di 30 nuovi alloggi vista mare nel comune di Cetara. La variante urbanistica approvata martedì dal consiglio regionale ha alimentato lo scontro in aula. Dura la presa di posizione dell'esponente della Lega, Aurelio Tommasetti. "Non c'è una pressione di carattere demografico da giustificare un intervento così massiccio che prevede 30 posti auto e 30 abitazioni. Cetara come tutti i comuni della provincia di Salerno perde abitanti e non certo per questo problema. L'ex Rettore dell'Università degli Studi di Salerno ha anche fatto un parallelo con la vicenda Crescent che, da anni, tiene banco nel capoluogo. Intanto l'associazione Italia Nostra, dopo aver diffidato il consiglio regionale dall'approvare la variante, è pronta a portare nuovamente il caso in Procura.