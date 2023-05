Ogliastro Cilento: confermato sindaco Michele Apolito per la sesta volta Con quasi il doppio dei voti rispetto allo sfidante, Apolito mantiene la fascia tricolore

Michele Apolito si guadagna il suo sesto mandato come sindaco di Ogliastro Cilento. La partecipazione elettorale si è fermata al 66,32%, leggermente al di sotto della media provinciale. Apolito e l'unica lista associata, "Ancora con voi per voi", ha raccolto 939 preferenze, contro le 560 (37,3%) di Franco Santangelo e della sua "Ogliastro futura". La maggioranza guidata da Apolito porta in consiglio comunale 7 rappresentanti. Gli altri 3 vanno all'opposizione.

