Elezioni comunali nel Salernitano: urne chiuse, la diretta dello spoglio 20 i Comuni della provincia chiamati all'elezione dei sindaci e il rinnovo del consigli comunali

AGGIORNAMENTO ORE 16.20: A Giungano prosegue lo scrutinio della sezione numero 1. A rilento lo spoglio della sezione numero 2. Rispetto ai dati della sezione numero uno, aumenta il distacco tra il candidato Giuseppe Orlotti e la candidata Sabrina Palumbo: la lista numero 1 conta oltre 140 preferenze contro i 54 voti dell’altra candidata.

AGGIORNAMENTO 15.50: L'affluenza definitiva si è mantenuta relativamente stabile, con una flessione di poco più di un punto percentuale (1,14%) rispetto alla tornata elettorale del 2018. Si tratta di un dato positivo se paragonato con la diminuizione della partecipazione a livello nazionale (dal 61,21% a poco più del 59%).

A livello regionale, Salerno è prima per partecipazione elettorale. Segue a ruota Caserta (circa 67,5%), Benevento (65,5%) e Napoli (63%). Male Avellino, dove si è recato alle urne solo il 56,43% del censo elettorale.

Gli unici Comuni della Provincia di Salerno che non arrivano al 50% di partecipazione sono Laviano (48,57%) e Atena Lucana (47,20%). Molto bene, invece, Giungano (84,07%) e San Mango Piemonte (80,42%).

Seggi chiusi: al via lo spoglio delle elezioni comunali 2023 anche in provincia di Salerno. I cittadini di 20 Comuni hanno potuto esprimere la propria preferenza per l'elezione dei sindaci e il rinnovo del consigli comunali. In 3 dei Comuni salernitani al voto, esattamente a Campagna, Pontecagnano Faiano e Scafati, con più di 15mila abitanti, in caso di mancata elezione del sindaco al primo turno, si potrà ricorrere al ballottaggio, il 28 e 29 maggio.

L'affluenza in provincia delle scorse elezioni amministrative si era attestata al intorno al 70%.

I comuni al voto

Aquara

Atena Lucana

Calvanico

Campagna

Castelcivita

Giungano

Laviano

Montecorvino Rovella

Novi Velia

Ogliastro Cilento

Olevano sul Tusciano

Pellezzano

Perito

Pontecagnano Faiano

Roccagloriosa

Romagnano al Monte

San Gregorio Magno

San Mango Piemonte

Scafati

Scala