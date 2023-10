Moglie aggredita a Vallo, Bilotti: Non è raptus ma fenomeno strutturale La nota della senatrice M5s, membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio

La senatrice Anna Bilotti interviene in merito all'ennesimo caso di violenza sulle donne nel salernitano, avvenuto nella giornata di ieri a Vallo della Lucania. Vittima una 61enne, insegnante del posto, ferita con un'arma da taglio dal marito.

"Quanto accaduto ieri a Vallo della Lucania è l'ennesima conferma di quanto il fenomeno sia strutturale e indipendente dal ceto sociale o dal livello di istruzione. Un noto medico di zona ha colpito con una mannaia sua moglie, un'insegnante molto conosciuta in città, che è rimasta viva per miracolo. La violenza contro le donne e' un fenomeno strutturale e come tale va trattato. Non è raptus. L'unica vera motivazione che spinge a compiere atti simili va ricercata nella cultura della violenza insita nella nostra quotidianità, che va combattuta. Neanche un paio di settimane fa, a Battipaglia, una ragazza di 38 anni è stata ammazzata dal marito. Continueremo a non abbassare la guardia affinche' certe logiche vengano scardinate. Alla donna, attualmente in ospedale, facciamo i nostri più sentiti auguri di pronta guarigione", si legge nalla nota della senatrice del Movimento 5 Stelle Anna Bilotti, membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.