Agropoli, Iannone: "Una vergogna che Mutalipassi resista pure" "Dovrebbero chiedere scusa e scomparire"

“Veramente ridicolo ascoltare certe argomentazioni e vedere come l’Amministrazione comunale di Agropoli cerchi anche di resistere in giudizio. Dovrebbero solo chiedere scusa e scomparire. In 19 sezioni su 21 sono state riscontrate gravi anomalie e parlano pure. Dovrebbero lasciare la vita pubblica per sempre per indegnità politica. Il Consiglio di Stato ha respinto anche il loro ricorso inaudita altera parte. Il Comune deve essere sciolto e tornare alle urne”. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.