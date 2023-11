Omicidio Giulia Cecchettin, Tommasetti: Bene la laurea in sua memoria Il consigliere regionale: Università in prima linea per diffondere la cultura del diritto e parità

“Bene la laurea alla memoria di Giulia Cecchettin”. Il plauso arriva da Aurelio Tommasetti, Responsabile Nazionale Università per la Lega.

“La tragedia di Giulia ci ha lasciati senza parole e ha scosso un intero Paese. Impossibile restare indifferenti di fronte a una vita stroncata in modo così efferato e al dolore della famiglia. Non è stata solo assassinata una ragazza che aveva ancora tutta la vita davanti. Con lei sono stati uccisi sul nascere anche i suoi sogni, uno dei quali stava per realizzarsi con la laurea. La sua morte è inaccettabile ed è nostro dovere fare di tutto affinché il suo ricordo sopravviva allo strazio di questi giorni terribili”, commenta il consigliere.

Tommasetti commenta positivamente la scelta, già confermata dal ministro Bernini, di conferire a Giulia la laurea in Ingegneria biomedica all’Università di Padova che avrebbe dovuto conseguire la scorsa settimana. “Un segnale importante – sottolinea – che non basterà a lenire la disperazione dei familiari ma è doveroso per lasciare una testimonianza di chi era Giulia. Lei e tante altre donne vanno ricordate come vittime e martiri di una barbarie su cui dobbiamo imporci di riflettere in continuazione, con le Università in prima linea per diffondere la cultura del diritto e della parità”.

Tommasetti conclude esprimendo vicinanza “alla comunità universitaria di Padova e alla rettrice. La laurea in memoria di Giulia Cecchettin è un gesto di grande sensibilità e dall’alto valore simbolico, in concomitanza con la Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne”.