Condanna per danno erariale, De Luca: con noi risparmiati 80mila euro Il governatore dopo la sentenza della Corte dei conti per la vicenda dei vigili-dirigenti

"Non commentiamo mai le sentenze. Ricordo solo che la riorganizzazione dell' ufficio di presidenza è stata fatta con un risparmio annuale di 80mila euro". Vincenzo De Luca replica così a chi gli chiede un commento sulla sentenza della Corte dei conti che ha ravvisato un danno erariale da 100mila euro per la vicenda dei vigili-autisti inquadrati come dirigenti regionali.

Il presidente della Regione Campania, che era finito anche nel mirino delle opposizioni, ha rivendicato il taglio dei costi sotto la sua gestione.